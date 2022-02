Hoe Eunice over West-Friesland trok: de storm in vijf fragmenten

Na nog een onstuimige nacht, is de wind afgezwakt en is storm Eunice voorbij. De enorme wind heeft voor veel schade gezorgd in West-Friesland. We blikken hier terug.

1. Omgevallen bomen De ene na de andere boom is door de harde wind omgewaaid. Het gaat wel om tientallen bomen. Vaak moest de brandweer er ook aan te pas komen, omdat een omgevallen boom de weg versperde.



In de haven van Hoorn zijn zelfs meerdere bomen bij elkaar omgewaaid. De uitstraling van het stuk park daar ziet er nu heel anders uit. Op Facebook wordt er met ongeloof gereageerd op het natuurgeweld. Artikel gaat verder onder de video

2. Dak begeeft het De dakbedekking van een appartementencomplex aan de Johannes Potstraat in Hoor. liet gister aan het einde van de middag los en vloog eraf. Volgens woningcorporatie Intermaris is het dak nu niet meer waterdicht. De bewoners van de bovenste verdieping zijn ondergebracht in Van der Valk Hotel in Hoorn. Artikel gaat verder onder de video

3. Brandweer razenddruk De brandweer draaide overuren gister en vannacht door alle meldingen van de stormschade. Rond 17.00 uur is er ook een NL Alert verstuurd, waarin met klem werd verzocht alleen 112 te bellen in absolute noodsituaties. De brandweer in Opmeer was ook erg druk. "Een puur bedroivig daggie", zoals ze zelf op Facebook hebben geplaatst. Artikel gaat verder onder de foto

4. Toch even naar buiten Er was niet alleen maar schade. Er zijn ook West-Friezen geweest, die er juist op uit gingen om de storm te trotseren. Zoals in de haven van Enkhuizen. Daar nam een Enkhuizer foto's van hoe het water over de kade heen klotste. "Binnen zitten is ook niks", vertelde ze. Zie hieronder de reportage, artikel gaat verder onder de video

5. De echte waaghalzen Maar er waren tijdens de storm ook waaghalzen die het water op gingen om tegen het water en de wind te strijden. In Schellinkhout waren kitesurfers en windsurfers te vinden die het erop waagde om zo de vetste sprongen te maken op het Markermeer. "Ik houd van deze elementen, de wind en de storm. Het is wel het mooiste", vertelt een windsurfer terwijl hij zijn spullen klaar maakt.

