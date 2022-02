NS: vandaag mogelijk geen treinverkeer rond Amsterdam vanwege herstelwerkzaamheden

Reizigers in de regio Amsterdam moeten er rekening mee houden dat er vandaag geen treinen meer gaan rijden. Vanwege storm Eunice is Prorail langer bezig met herstelwerkzaamheden dan eerder werd gedacht.

Vanmorgen werd nog gemeld dat het treinverkeer in de loop van de middag weer op gang zou komen, maar de schade is groter dan toen werd ingeschat.

Op veel plekken in het land liggen omgevallen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd. "We hebben veel meer tijd nodig om trajecten vrij te maken", laat een woordvoerder van de NS weten. "Prorail heeft daar nog een behoorlijke klus aan. Het was natuurlijk een behoorlijke storm en zo'n bovenleiding is kwetsbaar."

Per traject wordt bekeken welke treinen vandaag weer kunnen rijden. De NS raadt aan om via de Reisplanner in de gaten te houden welke treinen dat zijn.