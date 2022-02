Niet iedereen wist van stilstaande treinen: "Mijn baas vermoordt me"

Vanwege storm Eunice rijden er sinds 14.00 uur vanmiddag geen treinen meer in heel Nederland. Toch stonden er na dat tijdstip nog steeds treinreizigers op het Centraal Station.

"Ik had over twee uur een vlucht en moet morgen werken", vertelt een buitenlandse vrouw. "Mijn baas vermoordt me." Ook een ander ging haar vlucht missen. "Ik heb geen idee hoe ik daar moet komen. En ik heb net een treinkaartje gekocht."

Het GVB volgde ook het voorbeeld van de NS, waardoor vrijwel het volledige openbaar vervoer plat lag. Voor de taxi's waren het gouden tijden.

"Zoals je kunt zien, al die mensen hierzo. Het is rijden nu", zei een taxichauffeur. Uber zou de prijzen volgens hem voor een ritje zelfs flink verhoogd hebben. "Ik hoorde het, 90, 100, 120 euro. Ik weet niet waar die fantasie vandaan komt van die gasten."