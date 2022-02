Eunice werkt als een magneet op stormfreaks: "Dit wil je niet missen"

"Je wordt er naartoe gezogen. Echt iets om bij te zijn." De hobbyfotograaf móet ervaren hoe windkracht tien voelt op de kop van haven in IJmuiden. "Prachtig." Hij is lang niet de enige die op het voorlopige hoogtepunt van de storm wil zien hoe de golven tegen de kade beuken. Met tientallen trotseren ze Eunice, soms steun zoekend aan elkaar of aan een auto.

Ze hebben het beter bekeken dan de nieuwsgierigen op het strand. Daar is het op zich spectaculairder, het woeste water komt in de buurt van de strandpaviljoens. Maar het grote nadeel is de snelheid waarmee de zandkorrels in hun gezicht worden geblazen. "Geen doen", zegt een man. "Het doet echt pijn."

