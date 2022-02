Bouwmaterialen waaien van dak: Alkmaarse Koelmalaan voorlopig afgesloten

Storm Eunice blies vanmiddag bouwmaterialen van een gebouw langs de Koelmalaan in Alkmaar. Isolatieplaten en brokken daarvan vlogen de weg over. Zo lang er nog meer bouwmaterialen op de weg kunnen vallen, blijft de Koelmalaan afgesloten voor al het verkeer.

De materialen lagen op het dak vanwege de renovatie van het gebouw, en waren om onbekende reden niet weggehaald voor de storm aan land kwam. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Een dikke isolatieplaat belandde in een boom en bleef daarin hangen. De brandweer is ter plaatse gekomen met een hoogwerker om de plaat te verwijderen en om te kijken wat verder de situatie op het dak is.