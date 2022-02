IJmondse daken en heggen niet veilig voor storm en de brandweer blijft bezig

De brandweer van IJmuiden bleef bezig met de ene na de andere melding. "We gaan naar de Olmen in IJmuiden voor loszittende delen van een flatgebouw", meldden zij op hun twitteraccount.

En: "We rijden naar de Zeilmakerstraat in de Velserbroek voor loszittende aluminium delen van een dak", of: "Met een tweede voertuig gaan wij naar het Velserduinplein. Daar is een dak van een woning gewaaid." En al die tweets verschenen binnen een uur aan het begin van de avond.

In Heemskerk is het hetzelfde liedje: de brandweer meldt windschade aan de Elise van Calcarstraat, Vrijburglaan en Maasstraat, zoals hieronder te zien.