BEELD: dak van flat in Hoorn waait weg door storm Eunice

Het dak van een appartementencomplex aan de Johannes Poststraat in Hoorn-Noord is door de storm Eunice weggewaaid.

Woningcorporatie Intermaris laat weten dat het dak door de schade niet meer waterdicht is en de bewoners van de bovenste verdieping voor in ieder geval vannacht ondergebracht worden in Van der Valk Hotel in Hoorn.

Eerder vanmiddag zat ook al een deel van het dak van de flat los. Een toegangsdeur van het complex was toen ook afgezet met rood lint, net als een aantal parkeerplaatsen in de buurt.

