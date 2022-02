Meldkamer brandweer overspoeld met meldingen: "Kan zware nacht worden"

De meldkamer Brandweer Gooi- en Vechtstreek wordt op dit moment overspoeld met meldingen. Dat gaat om zoveel dat de brandweer oproept om alleen te bellen bij acute nood. "Een omgevallen boom is dat niet", laat een woordvoerder weten.

Boom waait om in Hilversum - NH Nieuws

Rond de klok van 14.00 uur trok storm Eunice over 't Gooi. Sindsdien zijn er volgens de woordvoerder ongeveer 60 meldingen binnengekomen. Het leeuwendeel van de meldingen komen uit de omgeving van Hilversum, Bussum en Naarden. Het gaat hierbij vooral om omgevallen bomen, maar de brandweer roept nu op om alleen te bellen bij acute nood. "Een omgevallen boom is heel vervelend, maar onze medewerkers in de meldkamer hebben het nu echt te druk daarvoor." Er zijn geen nog geen gewonden gevallen.

Stormprocedure

Om de druk op de meldkamer te verlichten is er eerder al een zogenaamde stormprocedure ingesteld. Dit komt erop neer dat bewoners ook rechtstreeks de kazernes kunnen bellen of naar binnen kunnen lopen voor hulp, waardoor de brandweer sneller ter plaatse kan zijn en de communicatie niet via de meldkamer hoeft.

