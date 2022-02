Brandweer druk met stormschade: 100 meldingen bij Veiligheidsregio

Vrijdagmiddag wint storm Eunice aan kracht in de regio Alkmaar. De brandweer en andere hulpverleners zijn druk met stormschade. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er al zo'n honderd stormmeldingen gedaan binnen hun regio.

Tegenover Snackbar Danny aan de Alkmaarse Kennemerstraatweg is een grote boom omgewaaid. Op diezelfde weg viel eerder vanmiddag een boom op een rijdende auto, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De boom stond in de Alkmaarderhout. Bij de kruising met de Juliana van Stolberglaan kwam de boom op de motorkap van de auto terecht. Niemand raakte gewond. Bij storm is deze locatie een gevaarlijk punt. Bij eerdere stormen, zoals in 2018, kwamen auto's hier ook onder een boom terecht.