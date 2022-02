Zien: dakplaten waaien van ziekenhuis Den Helder, patiënten moeten verkassen

Patiënten van drie kamers van het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder zijn overgeplaatst naar een andere kamer. De keiharde wind heeft zes platen van het dak van de zuidelijke afdeling op straat geblazen.

Er is binnen geen schade, maar toch zijn er in het ziekenhuis wat preventieve maatregelen genomen. Dat meldt de woordvoerder aan NH Nieuws. Niemand raakte gewond.

Op een video is te zien hoe de wind onder de nog op het dak zittende platen waait. "Het was niet gevaarlijk", vertelt een van de omstanders. "Maar iedereen pakte toch even zijn telefoon om een filmpje te maken."

De brandweer arriveert snel, maar kon niet voorkomen dat er toch een stuk of zes platen naar beneden vielen. Ook dat is te zien op beelden. "Wow!" Klinkt het.