Tientallen bomen bezwijken en dak van flat Hoorn laat los

De enorme windvlagen in West-Friesland zorgen ervoor dat de ene na de andere metershoge boom knakt. De brandweer is op dit moment erg druk met alle meldingen die te maken hebben met de storm. Het noodnummer 112 is zelfs overbelast.

NH Nieuws

Omgevallen bomen in Berkhout en Avenhorn zorgen ervoor dat wegen geblokkeerd zijn. Daar moeest de brandweer er aan te pas komen, om de boom in stukken te zagen en aan de kant te leggen. Maar dit zijn niet de enige bomen die door de harde wind bezwijken. Ook in Wervershoof, Hoorn en Oostwoud is het raak. Zie hieronder een fotoserie van de storm

Omgevallen boom Slagterslaan, Berkhout Mark Leek

Boom omgevallen WEEFF/Ehwald Rietveldt

Omgevallen boom Burgemeester Raatlaan, Wervershoof Anja Kok

Omgevallen bomen West-Friesland NH Nieuws

Omgevallen bomen West-Friesland NH Nieuws Volgende

Bij een appartementencomplex aan de Liornestraat in Hoorn laat een deel van een dak los. De toegangsdeur van de flat is afgezet met rood lint, net als parkeerplaatsen in de buurt. Of de bewoners van de flat zijn geëvacueerd, is nog niet duidelijk.

Dak van flat Hoorn laat los - NH Nieuws