Blaricum heeft weer een theater: "Het is leuk spannend, hopelijk klopt alles"

Af en aan komen Blaricummers binnen om zich even te vergapen aan de aanwinst in hun dorp. De meesten hopen stiekem dat er nog kaarten zijn voor de voorstelling van Paul van Vliet van morgen. Ook de telefoon staat roodgloeiend. Dat Blaricum na vele jaren weer een theater heeft, is allesbehalve onopgemerkt gebleven.

Begin jaren '60 verdween het theater en vestigde de Soundpush Studio zich in het onderkomen. Later werd dit de studio van Rob en Ferdi Bolland. Grote namen uit de muziekindustrie zijn hier geweest. Van de Rolling Stones tot aan Falco en van Simply Red tot aan Herman Brood en nog heel veel meer bekende artiesten. "Het is echt heilige grond."

Het pand zelf herbergt heel veel historie. Begin twintigste eeuw startte bakker Enzlin hier. Later breidde hij uit met een lunchroom. Hierna begon de rijke culturele geschiedenis met de komst van Zaal Enzlin en later Zaal Faber. De kunstzaal was een begrip in Blaricum.

Zes jaar geleden begon het culturele avontuur voor de Eemnessers. In januari 2016 kochten zij de muziekstudio over van de gebroeders Bolland. Dat het zolang heeft geduurd voordat de deuren echt open kunnen, heeft te maken met het verkrijgen van vergunningen en verzet uit de buurt vanwege angst voor overlast. Uiteraard heeft corona ook een flinke vertragingsduit in het zakje gedaan.

Peter en Deirdre Blankenstein zijn de initiatiefnemers van Het Theater Blaricum, zoals de culturele instelling officieel heet. Vorige week zaterdag was de officiële opening, nadat zij die al twee keer eerder hebben moeten uitstellen door corona. Morgen gaat het dan echt beginnen. "Het is heel spannend, leuk spannend. Je hoopt natuurlijk dat alles klopt”, zegt Deirde, terwijl het echtpaar bezig is met de laatste loodjes.

"Hoe mooi is het om in een donkere zaal te zitten en dat iemand live iets voor je performt en dat je er bij bent"

"Het moet vooral een gezellige plek worden, waar mensen graag willen zijn", zegt Deirdre. "Dat je echt iets ervaart in een zaal. Dat is zo zonde aan deze tijd dat jongeren in deze tijd kunst of popmuziek ervaren via dat schermpje. Hoe mooi is het om in een donkere zaal te zitten en dat iemand live iets voor je performt en dat je er bij bent."

Gulle gevers

De organisatie staat. Branca Schellevis is de ervaren directeur, er zijn vrijwilligers die onder meer helpen bij de bar en Stichting Het Theater Blaricum, waar Peter de voorzitter van is, is eigenaar van alles. Met hulp van sponsors en gulle gevers is de nodige apparatuur aangeschaft. De finishing touch is vrijdag door de binnenhuisarchitect gedaan en nu kan het theaterfeest eindelijk beginnen.

"Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat uitpakken", meldt Peter. "Ik denk heel goed, maar je moet dat natuurlijk in de praktijk zien."