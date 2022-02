Storm Eunice houdt flink huis in de Zaanstreek

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn er flink wat bomen omgewaaid door de heftige storm Eunice. Ook rukte de brandweer uit voor een deels afgewaaid dak op de Krimp in Zaandam.

Op de Krimp in Zaandam waaiden er dakdelen van een gebouw. De brandweer heeft de straat afgezet, want de verwachting is dat er meer delen volgen.

Ook waaide er een flinke boom om vlak naast de bushalte Noordeinde in Wormerveer. Er raakte niemand gewond. Ook daar was de brandweer aanwezig om de boom van de weg te halen.

Vlak voor het treinstation van Wormerveer viel een boom door de harde wind op een auto. Verslaggever Tom van Midden zag dat de weg voor korte tijd was geblokkeerd. Inmiddels is de weg weer vrij.

In Zaandam is een automobiliste gewond geraakt. Op de straat Dokkummerdiep belandde een boom op haar auto terwijl zij er nog in zat. Zij is volgens omstanders gewond naar het ziekenhuis gebracht.