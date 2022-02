Vrachtwagentrailer op chauffeur gewaaid in Warmenhuizen, man naar ziekenhuis

De harde wind heeft ervoor gezorgd dat er in Warmenhuizen een trailer van een vrachtwagen is omgewaaid. De chauffeur kwam daaronder terecht en raakte gewond.

Dit meldt een woordvoerder van de politie. Het is zojuist gebeurd bij een groentebedrijf aan de Debbemeerweg. De man is naar het ziekenhuis gebracht en er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

"Mogelijk bij het opendoen van de deur en door de wind", aldus de politie. Omdat het een bedrijfsongeval betreft draagt de politie het onderzoek over naar de arbeidsinspectie.

Op het terrein van het bedrijf zijn ambulances, brandweer en de politie aanwezig.