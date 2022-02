Stormvrij: leerlingen van het Maritiem en Technisch College gaan 'lekker gamen'

Bij het Maritiem en Technisch College in IJmuiden hadden ze wel even overleg gehad met andere scholen, maar het besluit om leerlingen al begin van de middag naar huis te sturen was snel genomen. "Voor de kinderen op de fiets is het met de voorspelde storm niet veilig", zegt adjunct-directeur Rob Hartman. "Bovendien hebben we veel kinderen die met het openbaar vervoer naar huis gaan, die zouden anders echt een probleem hebben gehad om thuis te komen."

