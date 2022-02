Zorgen over overname strandhuisjes Wijk aan Zee: "Roompot geen filantropische instelling"

Huurders van 97 strandhuisjes in Wijk aan Zee maken zich zorgen, want vakantieparkketen Roompot wordt hun nieuwe huurbaas. Blijven gemaakte afspraken tussen de huidige exploitant, Fred de Ridder, en de huurders echt staan als Roompot de boel overneemt? Dat vragen de huurders zich af.

Over zichzelf zegt Hubers: "Ik ben goed geïnformeerd op het strand, ik kom er elke dag, ben ook vrijwilliger bij de KNRM, ik spreek eigenlijk iedereen. En ik kan zeggen: we zijn een beetje, of zeg maar erg, ongerust."

Hubers heeft al zo'n 45 jaar een huisje op het strand van Wijk aan Zee en is van plan er nog zo lang mogelijk te blijven. Over krap een maand worden de huisjes weer opgebouwd en begint het strandseizoen weer.

"Het is natuurlijk mogelijk dat ze de boel op z'n kop gaan zetten, dat de huisjes in drie rijen komen te staan, ik noem maar een dwarsstraat. Misschien betalen we voor elektra straks 1000 in plaats van 250 euro. En we zien ook negatieve berichtgeving over wat er gebeurt als Roompot vakantieparken overneemt. Dat zorgt voor onrust."

Ook de gemeente moet de overname van het contract van De Ridder door Roompot dus goedkeuren. Maar voorlopig is het nog stil van de zijde van Roompot en gemeente. Hubers: "We horen niets."

Hij wil dat de nieuwe exploitant, Roompot, de zorgen wegneemt. Of dat de gemeente dat doet, want die sluit op haar beurt de contracten af met de exploitanten van strandhuisjes (en -paviljoens), waarna de exploitant de huisjes weer verhuurt aan vaste huurders en toeristen.

"De exploitanten cashen meteen. Dat is hun goed recht, maar dat was niet de insteek."

Van de huidige uitbater De Ridder hebben Hubers en de andere huurders wel al gehoord. Via een brief heeft hij op woensdag 9 februari aan hen laten weten dat hij hun 97 huisjes, 50 hotelhuisjes voor toeristen en strandpaviljoen De Kust gaat verkopen. Aan Roompot en InLeisure, een concept-ontwikkelingsbedrijf. De deal ligt volgens hem al "drie à vier weken bij de gemeente" ter goedkeuring. "En het duurt normaal gesproken ongeveer zes."

Geconfronteerd met de zorgen, reageert De Ridder met begrip: "Mijn insteek is juist geweest om de boel goed achter te laten voor de huurders. Omdat er al wat geruchten op gang kwamen voor de deal met Roompot rond is, heb ik hun alvast die brief gestuurd. Daar staat ook in: alle eerder gemaakte afspraken worden gewoon voortgezet."

Niet alleen zakelijk, ook persoonlijk vindt hij dat belangrijk: "Ik loop straks ook gewoon nog in het dorp rond. Iedereen kan mij bellen met hun zorgen."

De deal is nog niet rond

Ook Roompot laat via een woordvoerder weten dat alles voorlopig bij hetzelfde blijft op het strand. "We hebben afgesproken met De Ridder dat we zijn contract, met álle afspraken zullen overnemen."

De woordvoerder: "Bovendien is al toegezegd dat dezelfde mensen verantwoordelijk zullen blijven voor het jaarlijks opbouwen van de huisjes. Sowieso doet De Ridder dat nog dit jaar, de deal is namelijk nog niet rond. Dat is ook meteen de reden dat wij nog geen contact hebben opgenomen met de huurders, dat is nog niet aan ons. Zodra het rond is nemen we meteen met iedereen contact op."

'Meteen cashen'

Maar nog iets anders zit niet lekker bij Hubers: het moment van de verkoop. Sinds afgelopen november mogen de contracten tussen gemeente en exploitanten (naast De Ridder zijn er nog een paar) langer duren, namelijk tien jaar in plaats van vijf.

Volgens Hubers wilden exploitanten dat voornameljik om financiering te kunnen krijgen voor investeringen in hun paviljoens en huisjes.

Hubers: "En nu gebeurt het omgekeerde. Sinds afgelopen november zijn die tienjarige contracten er, en wat doen de exploitanten? Die gaan meteen cashen. Dat is hun goed recht, maar dat was niet de insteek."

'Huurders met een goed contract achterlaten'

Zijn huidige huurbaas De Ridder noemt een andere reden: "Ik wilde juist zeker weten dat ik mijn huurders, die ik soms al 35 jaar ken, met een goed contract zou achterlaten. Dat is zelfs waarom de deal met Roompot wat vertraging heeft opgelopen. Ook alle huurders hebben nu dat contract voor tien jaar, plus zelfs een optie voor nog eens tien. Daar kan Roompot niets aan veranderen."

Hij ziet de deal met Roompot juist als een voordeel voor de huurders. "Ik kan me voorstellen dat huurders in eerste instantie denken: wat is dat? Maar het is ook een partij met slagkracht, die kan een bepaalde periode overbruggen, waar andere partijen dat minder kunnen garanderen."

Hubers daarentegen ziet ook potentiële nadelen: "Ik ga ook uit van de goeiigheid van Roompot. Maar Fred de Ridder trekt straks de deur achter zich dicht. En hij kan nu veel beloven... maar straks heeft hij alles verkocht en zien we hem niet meer. En dan kan je over de gemaakte afspraken een welles-nietes-verhaal krijgen. En kunnen wij, hoe goed georganiseerd we ook zijn als huurders, dan op tegen een organisatie als Roompot?"

Familiestrand

En dan is er nog iets dat hij aan de gemeente wil voorleggen. "In de strandvisie 2019-2023 van de gemeente wordt gezegd dat het een familiestrand moet zijn. Is dat verenigbaar met een exploitant als Roompot? Je krijgt toch een ander publiek. Het leuke is juist dat Wijk aan Zee zo'n, zeg maar, kneuterig strand is."

Een angst die de zegsman van Roompot probeert weg te nemen. "Ook dat zal niet veranderen. Het enige dat verandert, is dat de vijftig toeristenhuisjes van de website van Fred de Ridder, naar onze website verhuizen. Er zijn en blijven even veel huisjes. Volgens het tienjaarcontract dat wij overnemen, mogen we in die tijd niet uitbreiden."

De gemeente Beverwijk kon niet op tijd reageren op vragen van NH Nieuws.