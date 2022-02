Baby Dré mag zich 'eerste baby' van Koggenland in 2022 noemen

Op 3 februari zag Dré Len Liefhebber het levenslicht. Trotse ouders Raymond Liefhebber en Joy de Wildt zijn verrast met het hoge bezoek. "We waren erg verbaasd want de eerste maand van het jaar is al voorbij, maar schijnbaar is de rest allemaal in het ziekenhuis in Hoorn geboren", zegt Joy.

Vorig jaar nog werd er een recordaantal kinderen geboren tijdens corona, het hoogste aantal geboorten in 10 jaar tijd, volgens het CBS. "Heel bijzonder is het, we zaten er echt op te wachten tot het zover was", aldus burgemeester Monique Bonsen. "Dit is echt de eerste echte, in Berkhout geboren, kindje dit jaar."

In de voortuin staat levensgroot een beschuit-met-muisjes bord, er staan blauwe lampionnen in de tuin en ook binnen is de woonkamer goed versierd. "De vlag hebben we voor de storm toch maar even binnengehaald", zegt Raymond.

Al snel komt de beschuit met muisjes op tafel en natuurlijk het kraamcadeau. Bonsen: "Een zilveren rammelaar met Koggenland erin gegraveerd." Intussen ligt baby Dré bij de burgemeester stilletjes in de armen, met de ogen toe. "Hij is ontzettend lief. Het is een wereldkind, heerlijk relaxed", besluit Joy.