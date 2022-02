Havens Noordkop zetten zich schrap voor windkracht 12: "Kom niet: je waait van de dijk"

Vanwege de storm zijn de havenmeesters in de Noordkop in opperste staat van paraatheid: schepen liggen goed vast, spullen staan hoog en Havenhoofd Oudeschild op Texel is afgesloten voor stormchasers. "Ik sta nu even buiten en je hoort het piepen", vertelt havenmeester Berna Bouthoorn tegen NH Nieuws.