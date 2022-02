Première Circusfestival Hilversum op losse schroeven door Eunice: "Fingers crossed"

De première van Circusfestival Hilversum op zaterdag dreigt door storm Eunice in het water te vallen. Het circus heeft veiligheidsmaatregelen moeten nemen voor mogelijke schade door de storm. Daardoor is het maar de vraag of de voorstelling morgen op tijd in première kan gaan.

Door de extra veiligheidsmaatregelen voor de storm, zoals het verstevigen van tenten en inpakken van losstaande apparatuur, is het nog maar de vraag of het circus op tijd klaar is voor de première. "Het wordt heel erg spannend of we het gaan redden op de manier zoals wij willen", zegt organisator en jongleur Scott Bovelander.

Nu is het hopen dat de schade beperkt blijft en het team weer op tijd kan opbouwen voor zaterdag. De tent blijft in ieder geval nog wel staan. "Die is gebouwd om stormen te overleven, dus daar twijfel ik niet aan", zegt Bovelander. "Nu is het fingers crossed"

Het Circusfestival is van origine eigenlijk een wintercircus, maar heeft dankzij de toen geldende coronamaatregelen de voorstellingen moeten verplaatsen naar de voorjaarsvakantie.