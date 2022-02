Storm Eunice gooit roet in eten voor dag van versoepelingen: voorstellingen afgelast

"Mogen we eindelijk open, moeten we onze deuren weer sluiten", grapt directeur Roel Vente van schouwburg Het Park in Hoorn. Steeds meer theaters doen vanmiddag voortijdig de deuren dicht, om zo stormellende voor te zijn. Zo ook het schouwburg Het Park in Hoorn. "Het gaat spoken boven het IJsselmeer", zegt Vente. "Het zit ook niet mee."

Schouwburg Het Park

Na goed overleg met de gezelschappen en productieteams heeft de schouwburg besloten om de voorstellingen van vanavond te annuleren en te verplaatsen naar maandag vanwege storm Eunice. Zo ook The Mousetrap van Willeke van Ammelrooy. "Maar gelukkig hebben we dit weekend nog voorstellingen op het programma staan. Dat verzacht de pijn", zegt Vente.



Hij vervolgt: "Het KNMI raadt af om op pad te gaan. Het is een te hoge risico voor de producent om te komen. Ze hebben een eigen tourbus." Ook filmhuis Cinema Oostereiland heeft haar voorstellingen in Hoorn en Enkhuizen geschrapt. "In verband met de storm van vanavond annuleren we vandaag alle voorstellingen. Uit veiligheid voor onze bezoeker en ons team", zegt bedrijfsleider Marion Brouwer.