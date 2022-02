Alle test- en vaccinatielocaties van GGD Hollands Noorden sluiten vanwege storm

De vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer gingen gisteren dicht vanwege storm Dudley. Deze locaties blijven ook zaterdag en zondag nog dicht. Mensen kunnen zich dan, als het weer het toelaat, wel laten vaccineren in Den Helder of Hem.

Mensen die een afspraak hebben om te testen, worden door de GGD gebeld om een nieuwe afspraak te maken.