Jonge fietser beroofd in centrum Nieuw-Vennep

Een minderjarige jongen is gisterenmiddag in het centrum Nieuw-Vennep beroofd van zijn waardevolle bezittingen. De politie is op zoek naar de verdachte, die volgens het slachtoffer rond de zestien jaar oud moet zijn geweest.

De jongen uit Nieuw-Vennep fietste rond 15.45 uur door de Gelevinkstraat toen hij vanuit het niets door een jongen op een grijze omafiets en met capuchon over z'n hoofd werd belaagd.

De dader gaf een trap tegen z'n fiets, waardoor jongen moest stoppen om niet ten val te komen. De dader maakte van dat moment gebruik door de jongen van zijn spullen te beroven. Na de straatroof fietste de dader weg.

Signalement

De dader is een donkergetinte jongen met een slank postuur en sproeten in het gezicht. Hij is ongeveer 1,65 meter lang, heeft krullend haar en donkere ogen. Hij droeg een grijze jas, een zwarte capuchontrui, een grijze joggingbroek en schoenen met witte zolen.

Volgens wijkagent Ton Wijsman is er op de plek van de beroving vaak jeugd aanwezig. Jongeren of ouders die meer weten over de beroving en de politie naar de dader kunnen leiden, wordt gevraagd die informatie (anoniem) met de politie te delen.