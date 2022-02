De Peiling: ik zet de kachel de komende tijd een graadje lager

De gasprijzen rijzen de pan uit: een huishouden met een gemiddeld energieverbruik is dit jaar 2800 euro kwijt aan gas en elektra. Dat is 1321 euro meer dan vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek . Valt er nog wel tegen deze ongekend hoge energieprijzen op te bezuinigen?

Zet je de kachel een graadje lager, of trek je een extra trui aan? En is dit het zetje dat jij nodig hebt om energiezuiniger te leven door bijvoorbeeld je huis beter te isoleren of te investeren in zonnepanelen?

De verschillen tussen huishoudens in energiekosten lopen op. Wie een langlopend contract heeft, is er soms juist op vooruitgegaan. Dat komt omdat het kabinet de snel stijgende energieprijzen eind vorig jaar wilde compenseren door lagere energiebelastingen.

Oorzaken

Er zijn twee oorzaken voor de hoge gasprijzen, zo meldt de Telegraaf. De ene is de spanning rond Oekraïne. Een inval door Rusland zou de prijs opdrijven. De andere oorzaak is dat de gasvoorraad in Europa op dit moment ontzettend klein is.