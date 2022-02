Tiener in gezicht geslagen bij gewapende beroving Noord-Scharwoude, twee jongens (15) opgepakt

Een jonge vrouw (19) is gisteravond gewelddadig beroofd in Noord-Scharwoude. Ze kreeg ineens een klap in haar gezicht en werd bedreigd met iets wat erg leek op een vuurwapen. Dankzij oplettende buurtbewoners kon de politie twee 15-jarige jongens arresteren.

Het gebeurde gisteravond rond 19.45 uur: het slachtoffer uit gemeente Dijk en Waard staat met haar fiets langs de Dokter Wilminkstraat, als ze uit het niets in haar gezicht wordt geslagen door 'een jongen', is te lezen in een bericht van de politie.

Ze moet haar persoonlijke bezittingen afstaan. De dader zou haar daarbij ook hebben bedreigd met een vuurwapen gelijkend voorwerp. Hij slaat op de vlucht en de 19-jarige vrouw blijft doodsbang achter. Ze stapt op de fiets en rijdt weg, waarna ze de politie belt.

'Gewapende man gezocht'

Daarop wordt Burgernet ingeschakeld: alle mensen in de regio van Noord-Scharwoude krijgen een sms'jes met een alarmering. Of ze kunnen uitkijken naar een man met zwart krullend haar en trainingsbroek op de fiets. 'In verband met wapen NIET benaderen', benadrukt de service.

Klaarblijkelijk zijn er bruikbare tips binnengekomen: de politie wist even later dankzij oplettende buurtbewoners namelijk twee verdachten op te pakken. De jongens zijn vijftien jaar oud en komen ook uit gemeente Dijk en Waard.

In verband met de minderjarigheid van de verdachten wordt (nog) niet bekend gemaakt waar de jongens precies vandaan komen. Ze worden op dit moment verhoord.

Nu is de politie nog op zoek naar andere getuigen en mogelijk camerabeelden. Als je iets hebt gezien, gehoord of je hebt beelden, meld je dan hier.