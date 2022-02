Leerlingen eerder naar huis vanwege storm Eunice: 'Niet verantwoord langer open te zijn'

Dit geldt in ieder geval voor leerlingen van scholen die aangesloten zijn bij het Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (SOVON), scholenkoepel Ronduit Onderwijs en Het PCC. Directeuren van scholen die zijn aangesloten bij het SAKS zijn op moment van schrijven nog in overleg over eenzelfde maatregel.



"Vanmorgen zijn de rectoren van alle SOVON-scholen bij elkaar gekomen en hebben ze besloten dat de scholen tussen 12.00 en 13.00 uur dichtgaan", vertelt René Rigter, voorzitter college van bestuur van het SOVON. "We vinden het voor onze leerlingen en ons personeel niet verantwoordelijk langer open te blijven."

Code rood

Rigter vertelt dat dit – voor zover hij weet – geldt voor leerlingen van de meeste scholen in het land. "En al helemaal in de provincie Noord-Holland, daar gaat het straks natuurlijk goed los."

Leerlingen van het Murmellius Gymnasium hadden gisteravond al een soortgelijk bericht gekregen, omdat daar veel leerlingen op zitten die met de trein gaan, aldus Rigter. Maar met code rood in gedachten, gingen alle rectoren vanmorgen om tafel: "We hebben negen scholen en willen één beleid voeren. Niet dat leerlingen van vrienden of vriendinnen die op andere scholen zitten heel andere berichten horen."