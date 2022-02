Zeer zware schorsing voor Aalsmeer-handballers Bottinga en Benghanem

Aalsmeer-handballer Tim Bottinga is voor twaalf wedstrijden geschorst na de klap die hij uitdeelde in de wedstrijd tegen het Belgische Visé. Samir Benghanem is voor zes wedstrijden geschorst. Visé-speler Yves Vancosen mag negen wedstrijden toekijken en zijn ploegmaat Nicolas Plessers drie.