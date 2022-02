Pride dit jaar weer negen dagen, mét Canal Parade

De afgelopen twee edities was de Pride-viering in verband met de coronamaatregelen een stuk soberder dan normaal. Er was geen botenparade en er waren er geen grote straatfeesten of festivals.

De Pride zal dit jaar van 30 juli t/m 7 augustus gehouden worden. De botenparade op zaterdag 6 augustus wordt de 25e. "We maken nu een organisatorische inhaalsprint en zorgen er met alle partners voor dat de 25e editie van de Canal Parade onvergetelijk wordt”, zegt Pride-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz. Komende weken worden alle voorbereidingen verder uitgewerkt, meldt de stichting. Zo moeten binnenkort onder meer het thema en de ambassadeurs bekend worden gemaakt.