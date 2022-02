't Gooi zet zich schrap voor Eunice: 'Vooralsnog stilte voor de storm'

Storm Eunice raast vrijdagmiddag over 't Gooi en op verschillende plekken zijn maatregelen genomen om mogelijke schade te beperken. Verschillende instanties hebben alvast het zekere voor het onzekere genomen. Zo zijn markten gesloten, beperkt de GAD de werkzaamheden, moest het Circusfestival barricaderen en staan de brandweer en de KNRM paraat.

Circusfestival Hilversum - Bart van Zutphen

De Gooise brandweer laat weten dat Eunice tot nu toe erg meevalt. "We hebben ongeveer 2 meldingen binnengekregen. Maar dit noemen we de stilte voor de storm. Het zal later in de middag zeker toenemen." Naast de eerdere voorbereidingen die zijn getroffen laat de brandweer ook weten een zogenaamde stormprocedure in te zetten. Dit komt neer dat bewoners ook rechtstreeks de kazernes kunnen bellen of naar binnen kunnen lopen voor hulp, waardoor de brandweer sneller ter plaatse kan zijn en het niet via de meldkamer hoeft. De tekst gaat door onder de post.

Vanaf vanmiddag wordt storm #Eunice verwacht. Zorg er voor dat u dan de ramen gesloten houdt en losliggende spullen vastgemaakt heeft. Problemen waarbij spoed of noodzaak is bel 1-1-2. Bij geen spoed maar wel brandweer gewenst bel dan met 0900-0904. Zie onderstaand schema pic.twitter.com/xnMupcBXfQ — Brandweer GooiVecht (@BrwGooiVecht) February 18, 2022

Circusfestival Het Circusfestival Hilversum heeft ook maatregelen moeten nemen. Zo heeft het alle tenten verstevigd en de breekbare en losstaande spullen dichtgeplakt met folie in de tenten gezet. Zaterdag zou de première plaatsvinden met een bezoekersaantal tussen den vijfhonderd en zeshonderd mensen. Of dat nog doorgaat is nu onzeker. Het zou eigenlijk in kerstvakantie plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen is het toen afgelast. De tekst gaat door onder deze foto's.

Circusfestival Hilversum Bart van Zutphen

Circusfestival Hilversum Bart van Zutphen

Gooise maatregelen De KNRM Huizen laat weten paraat te staan. Afhankelijk van de veiligheid zal de reddingsdienst om 15:00 een reddingsoefening uitvoeren. Dit heeft de KNRM ook tijdens storm Corrie gedaan, maar woordvoerder en KNRM-lid Mark van den Brink verwacht wel dat de storm Eunice een flinke stap heftiger zal zijn. "Door onder anderen de windrichting en snelheid verwachten we veel onstuimiger water. We moeten dus van tevoren wel kijken of de oefening verantwoord is." De Gooise afvaldienst GAD heeft ook maatregelen getroffen in verband met Eunice. Zo laat de dienst weten dat ondergrondse containers niet geleegd kunnen worden omdat het optakelen uit de grond niet veilig is. Ook benadrukken ze dat het belangrijk is dat de deksels van kliko's goed dicht te doen. Ook de gemeente Laren neemt maatregelen. Zo blijft de weekmarkt op Plein 1945 dicht. Normaal is dit plein van 11:30 tot 17:00 gevuld met ruim 60 kramen.