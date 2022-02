OM eist in totaal ruim twee jaar cel voor Velserbroeker (20) om bezit illegaal vuurwerk

Meer dan 7.200 stuks knalvuurwerk, en 280 mortierbommen vond de politie bij een 20-jarige man uit Velserbroek rond de jaarwisseling. Maar in plaats van knallen, mag hij brommen, vindt het OM. Het eist twintig maanden cel tegen de man en wil dat de man daarbovenop een andere voorwaardelijke straf van bijna 9 maanden uitzit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Volgens het OM had de politie de man sinds vorig jaar in het vizier, toen ergens in de gemeente Velsen luid knalvuurwerk werd afgestoken en de man daarbij betrokken leek te zijn.

Hem hing bovendien nog een voorwaardelijke veroordeling van 259 dagen boven zijn hoofd, vanwege een andere "overtreding van het vuurwerkbesluit", aldus een woordvoerder van het OM.

De politie hield de Velserbroeker vervolgens in de gaten. Dat leidde half november tot de vondst van een busje met het illegale vuurwerk, waarna hij samen met anderen werd aangehouden. Sindsdien zit hij in voorarrest, bevestigt de woordvoerder.

Ook een boksbeugel

Bij de vangst zaten ook twee Cobra's 6, die illegaal zijn en luid knallen. Later vond de politie ook een boksbeugel bij de man.

De officier van justitie rekent hem het illegale vuurwerkbezit zwaar aan: "Het vuurwerk kan leiden tot ernstig letsel voor degene die het afsteekt en omstanders en dit type vuurwerk zorgt jaarlijks voor miljoenen euro's materiele schade."

"Het vervoer van dit vuurwerk, los in een busje, zonder dat wordt voldaan aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vormt niet alleen een risico voor de inzittenden van het voertuig bij een botsing maar ook voor andere weggebruikers en hulpverleners. Dit is verdachte en zijn kompanen zeer aan te rekenen”, aldus de officier.

Over de andere verdachten wil het OM op dit moment geen uitspraken doen. Het is onduidelijk hoeveel het er zijn, waar zij van beschuldigd worden en of zij vastzitten.