Ondanks storm vanavond 'gewoon' live op NH Radio Emmen - Volendam en Telstar - NAC Breda

Ondanks dat het KNMI code Oranje heeft afgegeven, wordt er vooralsnog gewoon gevoetbald vanavond. FC Volendam wacht in Drenthe de kraker tegen FC Emmen, de enige ploeg die in het spoor van de koploper weet te blijven. Slaat Volendam de concurrent van zich af of maakt Emmen de titelstrijd weer spannend? Je hoort het vanaf 19.00 uur live op NH Radio.

stadion FC Emmen - Pro Shots / Ron Jonker

Uiteraard in de uitzending ook een rechtstreeks verslag van Telstar - NAC Breda. En mocht de storm de provincie nog in volle hevigheid teisteren dan melden onze verslaggevers zich vanaf die plekken waar het gebeurt. Topper De voetbalogen zijn uiteraard gericht op de topper in de eerste divisie tussen FC Emmen en FC Volendam. Zeven punten is het verschil op de ranglijst in het voordeel van Volendam dat wel een wedstrijd meer speelde. Dit seizoen wisten de mannen van trainer Wim Jonk niet te winnen van Emmen. In de competitie werd het, na een 2-0 voorsprong, 2-2. In de KNVB-beker was Emmen in Volendam met 3-0 te sterk. Hoewel FC Volendam al 24 wedstrijden op rij niet heeft verloren en in uitwedstrijden sterk voor de dag komt, blijkt Emmen-uit wel altijd lastig. Frank van der Meijden doet verslag vanuit stadion De Oude Meerdijk. De Aftrap is om 20.00 uur. Tekst gaat verder onder de artikelen.

In Velsen-Zuid treft Telstar met NAC Breda een aansprekende tegenstander die dit seizoen teleurstellend presteert. De Brabanders hebben een fors hoger budget, maar staan op de tiende plaats. Buiten Breda werden in twaalf wedstrijden slechts negen punten gepakt. Telstar is de nummer dertien van de ranglijst. Moeras Trainer Andries Jonker gaf gisteren na de training aan dat de uitpuilende ziekenboeg de afgelopen week aardig is leeggelopen, zodat hij tegen NAC weer wat te kiezen heeft. Wie er spelen en of Telstar NAC dieper het moeras in weet te duwen, hoor je vanavond. Ook bij Telstar - NAC Breda is de aftrap om 20.00 uur. Je commentator is Erik-Jan Brinkman. Verder houden we je in NH Sport op de hoogte van MVV Maastricht - Jong AZ en de ontwikkelingen rond de storm Eunice. Je presenator is Stef Swagers.