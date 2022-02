Terugkijken: dodelijke storm Eunice zorgt voor omgevallen bomen, gesprongen waterleidingen en weggeblazen daken

Storm Eunice raasde vandaag met veel kabaal door onze provincie. Bomen waaiden om, dakpannen vlogen door de lucht en piloten trotseerden windstoten van 130 km per uur. In dit liveblog zag je alles wat er gebeurde in Noord-Holland langs waaien. Het lijkt erop dat de storm over haar piek heen is, en dus sluiten we het blog (voor vandaag) af. Volg onze website voor verdere ontwikkelingen.