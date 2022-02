Liveblog storm Eunice: Extreme windstoten houden nog aan tot 23.00 uur, Texelse haven stroomt vol

De storm heeft gezorgd voor flinke schade op het spoor. De NS laat weten dat ProRail inmiddels bezig is met de controle van het spoor, maar dit lukt nog niet overal vanwege de harde windstoten. Dit betekent dat er tenminste tot morgenochtend nog geen treinen kunnen rijden in heel het land. Wanneer dat wel weer mogelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk. Volgens de NS kan het nog tot morgenmiddag duren.