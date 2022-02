Beveiliger Perry Rood (59) schrijft boek over zijn avonturen in het nachtleven

De Wognumse Perry Rood is al 38 jaar beveiliger. In die tijd heeft hij heel wat meegemaakt en zien veranderen. Over deze ervaringen heeft hij nu een boek geschreven, met de toepasselijke titel 'Uitsmijter'.

Beveiliger Perry Rood schrijft een boek over zijn avonturen in het nachtleven - NH Nieuws

Vroeger deelde Perry regelmatig corrigerende tikken uit, maar tegenwoordig doet hij vooral aan de-escaleren. Daarvoor heeft hij opleidingen gevolgd en het gebruiken van woorden werkt goed. "Alleen soms is die tik wel even nodig, en dat ontbreekt nu." Naar aanleiding van al zijn avonturen, en uit onvrede over veranderingen in het vak, heeft Perry besloten een boek te schrijven. “Ik heb naast zelf klappen gegeven ook zelf rake klappen gehad." Een veiliger uitgaansleven "Vroeger was ik het laatste deel van de opvoeding. Al was je vervelend of had je een grote mond, ik liet je zien dat dat niet kon", vertelt Perry. "Nu mogen we dat niet meer doen. Bij de opleiding leer je dat je dan de politie kunt inschakelen, maar dat valt in de praktijk behoorlijk tegen." Perry hoopt dan ook dat zijn boek gelezen wordt door het uitgaanspubliek, de politie en justitie. "Dan krijgen we een veiliger uitgaan, daar ben ik van overtuigd.