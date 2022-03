Wrakstuk eeuwenoud schip te zien in Callantsoog: 'Mooie vondst'

Bij de KNRM in Callantsoog werd vandaag het wrakstuk van een eeuwenoud schip gepresenteerd dat begin februari aanspoelde, na storm Corrie. Het wrakhout werd gevonden op het strand tussen Callantsoog en Sint Maartenszee. De afgelopen tijd is het onderzocht door experts die concluderen dat het een bijzondere vondst is.

Het stuk hout is waarschijnlijk onderdeel van de achterzijde van het schip. De drie spanten zijn met houten nagels en ijzeren spijkers aan elkaar vast gemaakt. Tussen de planken zijn nog plukken breeuwsel te zien. Dat is een mix van paarden- en koeienhaar met pek of teer, die het schip waterdicht moesten maken.

Samen met zijn collega Kees Wilhelm seinde hij de instanties in. Ernst Jongejan, vrijwilliger Maritieme archeologie, duikt al 25 jaar naar dit soort objecten. Hij was meteen enthousiast: "Ja, als je zo'n deel als dit ziet, zie je meteen dat het om een oud schip gaat. Dat is altijd bijzonder"

Het stuk wrakhout werd gevonden door Maarten Hollander van de KNRM in Callantsoog. Hij maakt op 3 februari, op de ochtend na de storm, een rit over het strand. "Ik ga nog wel eens Jutten en dan kom je ook nog wel eens wat groots tegen", zegt hij.

In 1994 werd mogelijk ook al een deel van dit schip gevonden op het strand van Callantsoog. Dat ligt nu in museum Tante Jaantje, in het centrum van Callantsoog. Ook toen was Maarten Hollander bij de vondst betrokken. "Toevallig was het op dezelfde plek en ook nog eens precies 28 jaar geleden".

Komende tijd wordt er verder onderzoek gedaan. "We gaan houtmonsters nemen. In een laboratorium kunnen ze dan aan de groei van de jaarringen zien uit welk jaar het komt en soms zelfs of het dan uit het voorjaar of het najaar komt. Zo nauwkeurig is dat", vertelt Jasper Leek van Archeologie West-Friesland.

Maritiem erfgoed

"Als het om hetzelfde schip gaat als in 1994 dan zou het om een schip van rond 1850 kunnen zijn. Maar het kan net zo goed honderd jaar ouder zijn", legt Ernst Jongejan uit. "Het is belangrijk omdat het niet vaak voorkomt dat er zo'n groot stuk gevonden wordt", zegt Jasper Leek. "En Callantsoog was vroeger een eiland. Het was dus een maritieme plaats, dus dan moet je ook voorzichtig omgaan met het maritieme erfgoed."