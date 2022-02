Trotse Sanne Keizer stopt na twintig jaar met beachvolleybal

"Ik ben enorm trots op mijn topsportcarrière, die twintig jaar heeft geduurd”, zegt Keizer over het besluit om te stoppen. Samen met Meppelink werd Keizer twee keer Europees kampioen en daarnaast wonnen zij nog veel andere internationale wedstrijdn.

"Het is mooi geweest, en nu is het tijd om nog meer aandacht aan mijn gezin te schenken en om nieuwe doelen te stellen", aldus Keizer. "Het EK-goud in 2018 was voor mij het mooiste moment. Mijn kinderen waren bij de finale en dat was een droom. Ik kon aan ze laten zien wat het kan opleveren als je je hart volgt.”

Op de Olympische Spelen werd Keizer in de groepsfase uitgeschakeld. Keizer vormde sinds 2017 een koppel met Meppelink. De Haarlemse nam deel aan de Spelen van 2012, waarna ze er een paar jaar tussenuit ging. In 2018 werd het duo Europees kampioen.