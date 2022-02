OM eist 30 maanden cel tegen vader (53) die baby hard door elkaar schudde

De vader schudde de baby op 28 maart vorig jaar ongeveer een halve minuut hard door elkaar en gooide hij zijn zoontje meermaals op een kussen dat op de bank ligt. De moeder van de baby filmde het voorval en liet het aan de politie zien.

De man handelde naar eigen zeggen uit onmacht. "Het was een reactie op het huilen van de baby. Het lukte meneer niet om de baby stil te krijgen", zei zijn advocaat. Volgens de officier van justitie is het voorstelbaar dat je als kersverse ouder af en toe gek wordt van je huilende baby: "Maar dat is iets waar ouders die aan kinderen beginnen, mee hebben te dealen. Een beroep op overmacht gaat hier niet op", aldus de officier van justitie.

'Veiligheid gaat voor alles'

Volgens de officier is het amper voor te stellen dat een vader zijn eigen kind zo in gevaar brengt: "De gedachte om een kind te verliezen, bezorgt de meeste ouders nachtmerries. Vanaf het moment dat een kind geboren wordt is de veiligheid en geborgenheid van hun kind iets dat voor alles gaat", klinkt het in de rechtbank.

Uit onderzoeken blijkt dat de baby op dit moment geen inwendig letsel heeft. Hoe dat op lange termijn gaat zijn, is nog niet bekend. De vader heeft, onder professionele begeleiding, nog contact met zijn zoontje.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.