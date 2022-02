Van Ciara tot Corrie: dit waren de heftigste stormen van de afgelopen jaren

Storm Eunice is de derde storm waar Noord-Holland mee te maken krijgt in minder dan drie weken tijd. Volgens het KNMI komen in Nederland een paar keer per jaar stormen voor en die komen vaak vanuit het westen. Dat levert in onze kustprovincie best vaak problemen op.

Sinds 2019 krijgt iedere storm een naam als het KNMI er code oranje, rood voor afgeeft. In uitzonderlijke gevallen krijgen stormen waarvoor code geel geldt ook een naam. Die namen worden van tevoren bedacht en gaan op alfabetische volgorde. Ieder jaar verschijnt er weer een nieuwe lijst met namen en begint de eerste storm dus weer met de letter A. Ciara De eerste storm in Nederland die een naam kreeg was storm Ciara, die op 9 februari 2020 over Noord-Holland raasde. In de provincie werd de nodige schade aangericht, zo stortte de bijna driehonderd jaar oude slangenmuur op landgoed Schaep en Burgh in 's-Graveland in, en vloog in Zaandijk het dak van een appartementencomplex eraf. Francis In de zomer volgde storm Francis, die vooral veel bomen omgooide, waardoor auto's en busjes beschadigd raakten. Toch was zeker niet iedereen van slag door storm Francis, visserman Rowin Zijlstra trotseerde tijdens de zomerstorm gewoon de Noordzee. Bekijk hieronder de video die NH Nieuws destijds maakte:

Bella In de laatste dagen van 2020 kreeg Noord-Holland te maken met storm Bella. Vanwege rukwinden zorgde deze storm vooral op Schiphol voor hectische toestanden. In Zaandam bleef de coronateststraat dicht omdat er hekken waren omgewaaid en in Haarlem waaide een plaat van een woning. Ook tijdens deze storm gaf niet iedereen gehoor aan het advies om binnen te blijven, in Egmond aan Zee kwamen veel mensen 'lekker uitwaaien' op het strand. Tekst gaat verder na de video

Darcy Een jaar geleden, in februari 2021, vond sneeuwstorm Darcy plaats. Er gold toen code rood in het hele land, vanwege hevige sneeuwval en harde wind. Daardoor lag in de hele provincie het treinverkeer plat. Gelukkig viel er ondanks de barre weersomstandigheden ook nog veel sneeuwpret te beleven. Corrie De meest recente hevige storm die over Noord-Holland raasde was storm Corrie, iets meer dan twee weken geleden. Het was de eerste storm die een Nederlandse naam kreeg en is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. Ook tijdens deze storm gingen verschillende strandgangers eropuit om het hevige weer zelf te ervaren. Op zee ging het mis: voor de kust van Zandvoort en IJmuiden kwamen twee schepen met elkaar in botsing en er werd een massale reddingsactie opgezet. Verder werden er op Schiphol veel vluchten geannuleerd en hadden vliegtuigen die wel vlogen veel moeite met landen. Op Texel liep strandpaviljoen Paal 15 flinke stormschade op.