LIVE: André van Duin viert zijn 75ste verjaardag bij NH Radio

André van Duin wordt vandaag 75 jaar en viert die mijlpaal bij NH Radio. In het programma June tot 12 zet presentator June Hoogcarspel hem vanaf 9.00 uur in het zonnetje.

Hoogcarspel haalt Van Duin thuis op en brengt hem in een feestelijk versierde taxi naar de radiostudio. Als het duo rond 10.00 uur in de studio is aangekomen, zal teruggeblikt worden op zijn carrière en mag de komiek zelf de muziek uitkiezen die op de radio wordt gedraaid.

Tussen zijn favoriete nummers door krijgen de luisteraars de kans om vragen te stellen. Ook zullen er bitterballen, bubbels en een mystery guest zijn. En er zal gebingood worden, Andrés favoriete spel.

De uitzending met Van Duin is vanaf 9.00 uur hier te beluisteren. Ben je benieuwd hoe het eraan toe gaat in de radiostudio? Via deze link kijk je mee.