Architect pleit voor herinrichting hele Stadhouderskade: "Maak er een groene promenade van"

Door de Stadhouderskade anders in te richten met meer bomen en begroeiing zal er een groene strook ontstaan door de stad. Dat idee is niet nieuw, want in 2003 lag er een akkoord voor een groene Singelgrachtzone. Al is dit nooit tot uitvoering gebracht. Met het ambitieuze plan van de architect moet het 'Stadhouderspark' de groene strook worden die er ooit al bedacht is.

Dat zou voor Amsterdammers betekenen dat er weliswaar uitdagingen zijn voor het autoverkeer, maar dat de ruimte om met de fiets en te voet de stad te doorkruisen groter wordt.

"Ik mijd deze straat meestal, het zou beter zijn als deze straat wat vriendelijker was voor iedereen", vertelt een fietser. "Ik vind dit hele stuk hier echt een beetje een autoweg. Je moet altijd oppassen bij de verschillende kruispunten." Een automobiliste bij de parkeerautomaat vult aan. "Op zich zou ik het mooi vinden, maar een paar parkeerplekken zou ik wel fijn vinden."