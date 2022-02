Brandweer bereidt zich voor op Eunice: "Zagen geslepen en extra dekzeilen ingepakt"

De brandweer is goed voorbereid op storm Eunice. Vanaf morgen komt de storm aan land en het KNMI geeft vanaf 13.00 uur zelfs code oranje af voor vrijwel het hele land. Met name aan de kust kan het flink gaan spoken en dus is de brandweer alvast goed voorbereid.

"We bereiden ons voor elke storm voor. We zorgen dat er voldoende brandstof in de wagens zit en we slijpen de zagen. We nemen voldoende lijnen mee en ook extra dekzeilen. Je weet nooit of er wat mis gaat met een dak of een raam. Dat kunnen we dan meteen afdekken", laat brandweerman Ben Derriks uit Bussum weten.

Volgens de brandweer is elke storm anders, en hangt het van de windrichting af hoeveel schade er komt: "We hebben al een paar stormen gehad. Als de wind morgen uit dezelfde richting komt als de voorgaande stormen, kan het meevallen. Maar als de wind uit een andere hoek komt, dan kan het zijn dat een boom die nog net is blijven staan tijdens een vorige storm, nu wel omvalt."

Tips

Bovendien kunnen we het risico op schade ook zelf zo veel mogelijk beperken: "Houd de ramen dicht en kijk goed in de tuin. Ruim losse voorwerpen op of leg er een grote steen op, zodat niks uit de tuin kan waaien", aldus Derriks.

"Mocht je de brandweer wel nodig hebben, bel dan het noodnummer. Heb je geen spoed, maar heb je wel de brandweer nodig, bel dan met 0900-0904. Goed om te weten is dat bomen die omvallen op particulier terrein niet door de brandweer worden opgeruimd."