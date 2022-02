Schip lag door mankement en harde wind dwars in het Noordzeekanaal bij IJmuiden

Het schip Viking Sea lag vanmiddag dwars in het Noordzeekanaal, vlak bij de pont van IJmuiden. Door een technisch probleem "viel de voorstuwing weg" van het bijna honderdzeventig meter lange schip. De harde wind kreeg vat op het schip, dat daardoor overdwars in het kanaal belandde. Dat meldt een woordvoerster van Port of Amsterdam.