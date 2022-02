Nog steeds veel klachten over deelscooters: roep om regels om opkomst af te remmen

De deelscooters in het hele centrum van Hilversum zorgen nog steeds voor veel overlast. En dat wordt alleen maar meer als ook andere aanbieders van deelscooters of deelfietsen naar Hilversum komen. Dat vreest de lokale CDA-fractie. De partij roept Hilversum om op maatregelen te nemen.

De tientallen groene deelscooters staan nu zo'n negen maanden verspreid door het hele centrum. Al vanaf de eerste dag kwamen er klachten. De scooters staan lukraak overal geparkeerd en blokkeren met regelmaat straten en stoepen. Daarnaast was er veel vandalisme: er werden scooters gesloopt of in brand gestoken.

Het doel van de deelscooters was om er voor te zorgen dat bezoekers van het Hilversumse centrum vaker de auto zouden laten staan en de deelscooter zouden pakken. Dat zou er voor moeten zorgen dat het Hilversumse centrum minder druk wordt met auto's, maar zou ook de luchtkwaliteit ten goede komen.

Negen maanden later wil de CDA-fractie weten hoe alles er nu voor staat. De christendemocraten vragen burgemeester en wethouders hoe het gaat met de klachten en willen weten of de komst van de groene scooters echt wel zo positief heeft uitgepakt als vooraf gehoopt.

Zelf is de partij sceptisch: de christendemocraten horen nog steeds veel klachten en merkt dat niet autogebruikers de scooter pakken, maar vooral fietsers. "Maar een zeer beperkt aantal gebruikers laat echt de auto staan", aldus Kruijswijk Jansen. En over de klachten: "Een van de mensen die ons benaderde, vertelde: Ik kan wel bezig blijven met bellen. Op mijn loopje naar de supermarkt kom ik er soms wel drie tegen waardoor ik van de stoep de straat op moet."

Meer scooters en fietsen

Ook leven er zorgen over de toename van het aantal scooters. Tot nu toe is deelscooterbedrijf Go Sharing de enige aanbieder van de scooters, maar er zijn veel meer bedrijven die azen op verschillende gemeentes. Daar komt nog bij dat zulke bedrijven vaak ook deelfietsen leveren, die ook weer voor overlast kunnen zorgen.

Wat de CDA-fractie betreft moet de gemeente actie ondernemen. De partij wil dat de gemeente de regie neemt en nieuwe aanbieders van deelscooters of -fietsen alleen toelaat na een toegekende vergunning. "Zonder regie van de gemeente leidt dat onherroepelijk tot een ratjetoe aan scooters, en mogelijk dus ook fietsen, in de openbare ruimte en neemt de ergernis hierover nog meer toe", aldus de partij.

Belasting op scooters

Naast een vergunningplicht zou er volgens de partij ook precariobelasting - de belasting die ondernemers betalen voor gebruik van de openbare ruimte - geheven kunnen worden op elke deelscooter.

Of de gemeente Hilversum daar echt wat voor voelt, moet blijken. De CDA-fractie heeft een reeks vragen gesteld over de overlast van de deelscooters. De vragen moeten nog worden beantwoord. Hilversum laat weten daar nog tot half maart voor nodig te hebben.