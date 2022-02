Zaans Medisch Centrum vraagt 2,5 miljoen euro extra aan gemeente Zaanstad

Sinds 2017 huist het Zaans Medisch Centrum in een nieuw gebouw. Eerder zei interim-bestuurder Hans Feenstra: "Vrijwel elk ziekenhuis heeft in de eerste zeven jaar na de nieuwbouw te maken met financiële krapte. Wij zitten nu in jaar vijf, midden in een periode die al extra lastig is met hoge aflossingen op de leningen voor de nieuwbouw.



De situatie is niet nijpend volgens Van der Walle. "We zijn in constructief overleg met de banken over reset van de ratio's en de financieren. Ook met de gemeente zijn wij in constructief overleg over aanvullende financiële afspraken."



Het college buigt zich nu over de kwestie. Of de lening ook daadwerkelijk wordt opgehoogd is nog niet duidelijk.