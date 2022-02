Goedlachse Witte Leeuw Van Velzen over rendement en de ketchupfles

Met twee treffers zorgde Gyliano van Velzen eerder dit seizoen hoogstpersoonlijk voor het 2-2 gelijkspel tegen NAC. Helaas waren dat de enige goals van de Amsterdamse aanvaller deze competitie. Vanavond neemt Telstar het weer op tegen NAC, maar dan in Velsen-Zuid. We zochten Van Velzen op en hij wist al waarom.

Trainer Andries Jonker gebruikt Van Velzen dit seizoen namelijk vooral als invaller. Zestien keer viel hij in. Dat zijn andere statistieken dan vorig seizoen, toen begon Van Velzen vooral als basisspeler. "Hij is belangrijk op de verkeerde manier."

Vrolijk als altijd geeft Gyliano van Velzen antwoord on onze vragen. Het gaat over z'n treffers in Breda en waarom hij zo weinig in de basis staat.

Manchester United

Op z'n zestiende maakte het grote talent Van Velzen de stap van Ajax naar Manchester United. Tot een officieel debuut kwam in het niet in Engeland. Inmiddels is de Amsterdammer bezig aan zijn tweede seizoen in Velsen-Zuid. En ondanks de lach en zijn aanstekelijk positivisme zit Van Velzen dit seizoen vaak balend op de bank. "Dit is niet leuk."

