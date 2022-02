Storm Eunice zorgt in de regio voor oplettende zeilers

Storm Eunice raast door het land en ook in Zaanstreek-Waterland gaat het flink te keer. Zo is in de jachthaven van Monnickendam te zien hoe bootjes tegen elkaar aan kletteren en moeten eigenaren hun zeilboot goed vastleggen. Of storm Eunice voor net zulke woeste golven zorgt als storm Corrie, dat zal vandaag blijken.

Zeiler Maup Kok maakt zich niet zo druk. "Het zeil is hier speciaal voor gemaakt", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik heb het nou al meer dan 25 jaar dat zeil, als het goed past en het zit er goed op, dan slijt het ook niet hard."

Kok heeft al wel al eerder schade door een storm gehad, maar dat was wel ergens anders. "Toen kwam het water heel hoog en raakte het touw los." De havenmeesters waren gisteren aan het controleren, toen viel het allemaal wel mee. "Bij losliggende boten waarschuwen we de eigenaar", aldus een havenmeester.

Of storm Eunice voor schade zal zorgen, dat moet nog blijken. De bomenkap aan de N246 gaat in ieder geval, ondanks de harde windstoten, gewoon door. Storm Dudly zorgde gisteren voor minder treinen tussen Amsterdam en Alkmaar. Ook vandaag is het verstandig om het reisadvies voor vertrek nogmaals te bekijken.

Test- en priklocaties gesloten

Mensen die nog een vaccinatie willen halen of een test willen doen, staan op sommige plekken voor een dichte deur. Zo is de mobiele testunit in Krommenie-Assendelft gesloten, net als de Ronde Tocht en de Purmerenderweg.

De mobiele testunit in Volendam en de testlocatie aan Burgemeester Kooimanweg zijn wel open. Ook de priklocatie PG1 houdt de deuren open.

Tijdens storm Corrie waagde Nico zich in de woeste golven. NH Nieuws maakte daar onderstaande beelden van.