Blokker-winkel verhuist naar oud V&D-pand in Den Helder en is daarmee eerste huurder

Een vestiging van de Blokker verhuist van de hoek Keizerstraat/Beatrixstraat in Den Helder naar winkelruimte in het verderop in de straat gelegen voormalige V&D-pand. Dat werd deze week bekend, nadat Blokker-topman Michiel Witteveen het huurcontract heeft getekend. In het voormalige warenhuis komen zowel winkels als woningen.