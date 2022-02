TBS met dwangverpleging voor dader steekpartijen De Pijp

Mustapha S. is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor de vijfvoudige steekpartij in de Pijp in mei vorig jaar. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Bij de steekpartij kwam de 64-jarige Roy Titawanno om het leven, anderen raakten ernstig gewond.

S. verkeerde ten tijde van de steekpartij in een psychose en hoorde stemmen. Een psychiater en psycholoog kwamen tot de conclusie dat zijn daden S. daarom niet kunnen worden toegerekend. De rechtbank legt hem mede daardoor tbs met dwangverpleging op. Zonder deze dwangbehandeling vindt de rechtbank het niet verantwoord dat hij terugkeert in de maatschappij.

S. ging in slechts 17 minuten te werk in de Ferdinand Bolstraat en omgeving. Tussen de steekpartijen zou hij het mes hebben afgewassen om vervolgens weer op pad te gaan. S. zelf verklaarde tijdens een van de zittingen dat hij zich niks herinnert van de steekpartij, maar wel denkt dat hij de dader is. "Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik de huisarts heb gebeld, vanaf daar is het een groot gat. Ik hoor van mijn behandelaar dat ik een psychose heb gehad”, aldus S.