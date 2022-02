Meer opties voor Telstar-coach Jonker tegen aansprekende tegenstander NAC

Met de tiende plek in de eerste divisie doet NAC het zeer teleurstellend. Dat vindt ook Andries Jonker. De Telstar-coach neemt het met zijn selectie vrijdagavond op tegen de gevallen grootmacht uit Breda. "Er is veel onrust bij NAC."

Telstar staat zelf op de dertiende plek en speelde vorige week nog 2-2 gelijk op bezoek bij Helmond Sport. Dat deden de Witte Leeuwen lange tijd met tien man, omdat verdediger Roman Tugarinov rood pakte. Hij is voor één wedstrijd geschorst en is er niet bij tegen NAC.

Koeman Jr.

Twee weken geleden waren er zeventien afwezigen in de selectie van Jonker. Inmiddels stroomt de ziekenboeg behoorlijk leeg. "Het zijn er nu ongeveer acht à negen." Één van de belangrijkste spelers die weer is teruggekeerd is Ronald Koeman Jr. De keeper was de afgelopen weken flink ziek.

