Uber in 't Gooi: "Alles is netjes en transparant", maar taxichauffeurs zijn niet blij

Sinds februari is vervoersbedrijf Uber ook beschikbaar in 't Gooi. Lokale taxichauffeurs zijn hier niet blij mee. Maar Eveline Sijbrandij, directeur van Uber Nederland, zegt in het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag dat alles netjes en transparant geregeld is.

Hoewel het al mogelijk was om vanuit steden als Amsterdam of Utrecht naar 't Gooi te gaan met Uber, is het volgens de directeur nu ook mogelijk om binnen de regio te Uberen. "In de steden waar we niet officieel live waren is de kans kleiner om een Uber te vinden. Door er nu officieel te baseren moeten er meer Uber-chauffeurs komen en daarmee moet het aanbod in 't Gooi groter worden."

De keuze voor uitbreiding in 't Gooi is volgens Sijbrandij een logische. "We hebben op basis van gesprekken met de chauffeurs en de data in de app de vraag zien groeien in de regio."

Tegenstand

De komst van de dienst is niet onopgemerkt gebleven in 't Gooi. In een eerdere uitzending van radioprogramma de Lunchclub liet chauffeur Eumer Cecer van Taxicentrale Hilversum weten niet blij te zijn met de komst van Uber. "Wij moeten ons aan de urenregistratie houden en zitten vast aan onze arbeidsregels. Daar heeft Uber geen boodschap aan."



Sijbrandij benadrukt dat alles binnen Uber transparant en netjes geregeld is. "We voldoen aan alle eisen en onze chauffeurs zijn gelicenseerd en zelfstandig. En wij houden ons ook aan de rijtijden."

Het exacte aantal chauffeurs in 't Gooi is volgens Uber moeilijk te noemen. In de grotere regio van Amsterdam en omstreken rijden er naar schatting zo'n 4000 chauffeurs. "Daarvan zal een deel ook in 't Gooi gaan rijden", zegt Sijbrandij.

Luister het hele interview met Eveline Sijbrandij terug via deze link.