Het is bijna weer mogelijk om tussen Amsterdam en Wormerveer de Zaanferry te pakken

Bewoners en toeristen kunnen in ieder geval tot september gebruik maken van de dienst. Als de gemeenteraad geld vrijmaakt, vaart de ferry mogelijk tot november 2022. De route tussen Amsterdam en Wormerveer zal dit jaar iets anders zijn door de bouw van de nieuwe Zaanbrug. Vanwege de tijdelijke brug vaart de ferry naar een nieuwe halte in Wormerveer. Waar dit precies zal zijn, is nog niet bekend.

Vorig jaar maakte NH Nieuws een reportage over de Zaanferry. De eigenaar, Vincent Lee, was toen benieuwd of de Nederlandse toerist zou komen. In de praktijk viel dit tegen. In de video vertelt Lee hierover en vertelt ondernemer Léon Hamming over het gemis van de Zaanferry.